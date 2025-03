Tanja Savić u jednom trenutku nije bila zavodoljna izgledom, te je rešila da prepolovi obroke i tako uspela da skine stomak. Pevačica je rešila da neko vreme pije samo ceđeno voće i povrće, ali je stalno bila gladna, pa je odustala od toga. Zato je odlučila da sama smisli dijetu! Rešila je da jede upola manje hrane nego do tada i ubrzo je videla rezultate.

- Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokiće od voća i povrća, ali nisam mogla da izdržim a da ne stavim ništa od hrane u usta. Ceđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu... Naravno, sve to bez hleba. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donelo rezultate - priča pevačica.