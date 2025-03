- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom, rekla je ranije Neda Ukraden.