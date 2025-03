- Ali bukvalno me spasio, ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj Bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba, sto godina da ga ne čujem, on zna ja bih došla da ga ljuljam, da ga nosim, dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena, htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao, doduše tad nije bio oženjen, ribice je neke dovodio - govorila je Goca jednom prilikom.