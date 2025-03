"On je stvarno zadnjih dana bio baš, baš loše. Kada sam video slučajno da neko priča kako su se čili sa njim dan, dva pred smrt, to su budalaštine teške. Sale nije imao snage tih dana ni da priča, ni da piše. Muka me uhvati kada vidim to, baš će njima da piše dok umire. Ja sam mu slao poruke, pa mi zadnji put odgovorio za slavu. Ja sam ga zvao, on mi je rekao: "Ćirko, sačekaj samo malo, nazvaću te kasnije". I onda me je nazvao, bio je toliko jak, ne znam odakle mu snage. Pitao sam ga kako je, rekao je: "Imam bolove, bole me noge jako, bolovi su jaki, ali u suštini, dobro sam. Ćirko"... Kad mi se nije javljao znao sam da nije dobro, kad mi se javi znam da je bolje, jer dobrog nije bilo", prisetio se Ćirković sa knedlom u grlu.