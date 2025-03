- Vrlo sam zahvalna da sam imala priliku da eto i sarađujem kratko sa njim i da me je pohvalio. Njegove reči su mi zaista vetar u leđa, pogotovo što sam na početku, rekla je Anja i dodala da će pamtiti i jedan detalj sa audicije koji mu nije promakao.- Ostavila sam nekome ključeve od auta iz publike dok izađem na binu, a on je i to primetio i kad sam stala ispred njega, to me je prvo pitao. Našalio se i pitao koji auto vozim i da li sam ga dobro parkirala. On je sve primećivao, bio je surovi profesionalac kome ništa nije moglo da promakne - zaključila je Anja.