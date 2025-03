"Iako sada živim u Nemačkoj, za Srbiju me vezuju najlepše uspomene. Radujem se što sam opet ovde i što me publika nije zaboravila. Drago mi je što ima sve više koncerata na kojima se izvodi muzika devedesetih i što publika zna sve pesme. Moja nova pesma 'Opium' je upravo u mom stilu, pevljiva i puna pozitivne energije. Jodžir je ovoj pesmi dao moderan pečat. On je momak ovog vremena i mislim da će se publici dopasti naša zajednička energija. Pesmu smo snimili u AS STUDIOTON-u kod Ace Sofronijevića, a sada smo na snimanju spota koji će potpisati Dejan Milićević. Energija na snimanju je sjajna, ovde smo već nekoliko sati i još uvek nam se ne ide kući. To je znak da će pesma biti hit u diskotekama. Hvala i mom autoru, tekstopiscu Zoranu Milinčiću, koji je me je motivisao da se sa ovom pesmom vratim na muzičku scenu i opet probudio u meni onu iskru koja oduvek sija", rekla nam je Ella B, a Zoran Milinčić je dodao: