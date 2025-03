Ono što je omelo u toj radnji na kratko jeste to što je videla da je neko snima, pa se osmehnula i klimnula glavom kao znak negacije.

- Ja mislim da me nije prevario, jer je on rekao da nije. Čekala sam ga kod kuće, bila sam u fazonu "da li ti imaš nešto meni da kažeš, pre nego što ti ovo pustim". Došao je kući nije znao o čemu se radi. Rekao je "majke mi, ne, ne nije to istina" - rekla je Vesna, pa prokomentarisao ženu sa kojom je Đole bio uhvaćen.