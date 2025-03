Popović je pričao je na koji način je prebrodio teške životne periode, a priznao je i kako su u to vreme izgledali njegovi trenuci kada je kod kuće sa suprugom Suzanom Jovanović, i kada ima vremena za opuštanje i relaksaciju

Slušaj vest

Poslednji veliki intervju Saša Popović je za „Grand“ dao pred početak 2024. godine u kojem je otvoreno govorio o porodici, karijeri i neostvarenim željama.

Saša je tada govorio tome koliko želi da dobije unuče, pričao je na koji način je prebrodio teške životne periode, a priznao je i kako su u to vreme izgledali njegovi trenuci kada je kod kuće sa suprugom Suzanom Jovanović, i kada ima vremena za opuštanje i relaksaciju.

Saša je u to vreme isticao da mu je zdravlje na prvom mestu i pomalo neočekivano priznao da je godine pamtio po tome da li je imao neki zdravstveni problem ili ne.

Foto: Nemanja Nikolić

Takođe je ponosno istakao i uspeh koji je postigao sa muzičkim takmičenjem koje je osmislio.

-„Zvezde Granda“ koje radimo stvarno idu fantastično i evo, posle 20 godina, i dalje smo najgledaniji šou program – istakao je Popović tada.

U tom periodu mnoge pevačice koje su ponikle u „Zvezdama Granda“ ostvarile su se kao majke, a Saša je ispričao kako je doživeo činjenicu da je i Marija Šerifović koja je u stalnoj postavi žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja postala majka, čemu se posebno obradovao.

-Stvarno sam se iznenadio kada sam čuo da je Marija dobila bebu. Obavestila me je naša PR-ka Vesna Milanović, ja sam baš tada bio u Opatiji i mislio sam da je neka lažna vest, da je nemoguće. Okrenuo sam Mariju na video poziv i kad se javila držala je dete u naručju. Mislio sam da je od nekog uzela dete, da je to neka fabrikovana priča. Međutim, ispričala mi je celu priču, kako je sve iznela. Bio sam iznenađen i radostan, jer znam koliko je želela da ima svoje dete– istakao je Saša i otkrio kako je tekao razgovor sa novopečenom mamom.

1/7 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Pritnscreen, Munja

S obzirom da je razgovor vođen pred Novu godinu, Popović je ispričao da već godinama praznike provodi u krugu porodice u svom domu.

-Uvek smo uobičajeno u Beogradu. Ja uvek sedim i gledam malo novogodišnji program da vidim ko je šta spremio. To sam 15 godina godina radio za nacionalne televizije i prestao sam to da radim 2016., pa sada gledam čisto da vidim da li neko ima neke novitete, da li je neko smislio nešto drugačije od onoga što sam ja radio, a to su ta velika narodna veselja koje su posle i sve druge televizije prihvatile i radile – rekao je Popović tada.

On je otkrio i da je jednom prilikom morao i sam da glumi Deda Mraza, i taj doček ostao mu je u pamćenju, a sve se odigralo pre gotovo dve decenije, kada im se u poslednjem trenutku izjalovio dolazak Deda Mraza u njihov dom.

1/8 Vidi galeriju Saša Popović sa porodicom Foto: Zorana Jevtić

Saša je uspeo toliko dobro da se preruši da ga ćerka nije prepoznala kada je u ponoć pozvonio na vrata, a gest koji je priredio ćerki Aleksandri i radost na njenom licu pamtiće zauvek.

- To mi je bio jedan od najradosnijih dočeka. Bilo mi je toliko lepo jer sam video koliko se ona oduševila i koliko je bila fascinirana time što je u 12 sati videla Deda Mraza koji je doneo poklone– ispričao je Popović tom prilikom.

Kao veoma emotivna osoba Saša je tada otkrio i da žarko želi da postane deda i to nije nijednog trenutka skrivao, već je istakao koliko to priželjkuje.

-Pa kako ne, da li je unuka ili unuk, priželjkujem unuče. Da li je muško ili žensko nema veze. I Suzana i ja priželjkujemo, ali evo, čekamo! Čekamo da vidimo šta će da se desi. Mi čekamo ali nema ništa još… Biće – istakao je tada Saša.

Kao popularna ličnost Saša je povremeno bio na udaru neproverenih vesti, a više puta se u medijima pojavljivala informacija kako se on oglašavao na društvenim mrežama, što apsolutno nije ni jednog trenutka bilo tačno.

1/9 Vidi galeriju Saša Popović u detinjstvu Foto: Privatna Arhiva

-Nikada nisam imao profile na društvenim mrežama, niti želim da ih imam, niti ih imam. Nemam ni Titok, nemam ni Instagram, ni Fejsbuk, nemam ni Tviter. Nemam ništa i srećan sam što nemam – govorio je Popović i objasnio razloge zbog kojih nikada nije koristio društvene mreže.

-Šta će mi? Šta imam kažem, često imam i neke intervjue. A da sad imam neki svoj profil pa da čitam po društvenim mrežama šta kaže ovaj, šta kaže onaj, da se nerviram, pa neću! Ovako mi je lepo. U aprilu punim 70 godina, penzioner sam, uživam i uopšte me ne zanima ko šta kaže i ko šta piše, tako da mi te društvene mreže zaista ne trebaju – ispričao je Popović.

Osnivač „Grand produkcije“ bio je jedan od najuspešnijih ljudi u regionu koji sa razlogom nosi nadimak medijski mag, međutim malo ko zna da je i on kao i svaki poslovan čovek imao svoje uspone i padove o kojima je govorio.

Popović se prisetio početka osamdesetih kada je zarađivao milione koje je u to vreme najviše trošio na automobile, ali zlatan period naglo je prekinut devedesetih kada je ostao bez ičega.

Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

-Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vreme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom „imaš kuću, vrati stan“. Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gde smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom- prisetio se Saša i otkrio kao je prebrodio taj težak životni period.

- Ta prva godina, 1993. bila mi je najteža, ali posle nekog vremena naviknete da nemate za ovo ili ono, samo toliko para koliko vam je potrebno da kupite doručak u pekari. Siđem, kupim doručak, autobusom sam išao do Doma sindikata. Ali imao sam zanat u rukama, a to je muzika. I znanje. Napravio sam „ZAM“ kao emisiju, i „Europink“ u ono vreme. Posle toga sam napravio i „Grand“, „Grand šou“, „Grand paradu“, „Zvezdano nebo“, „Zvezde Granda“. Imao sam taj dar tako da me je to izvuklo– ispričao je Popović tada u intervjuu.

Foto: Printscreen

Saša je tom prilikom otkrio i da kad god ima slobodnog vremema u svom porodičnom domu zasvira harmoniku, a Suzana zapeva.

-Imam ja harmoniku kući, razglas i ceo sistem. Često ja upalim sve, mikrofon, pa mi za našu dušu pevamo i sviramo. Muzika je nešto najlepše, ko voli muziku zna da uživa – govorio je Popović tada.

Kurir/Grand