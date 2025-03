- Ništa nismo uradili, niko nije reagovao. Cvetković nam je predložio da nas ujutru odvede kod svog druga iz Loznice Zahara. Rekao nam je ako Zahar nema ništa za nas, onda je naša priča gotova. Rešili smo da sviramo poslednje veče tu i da ujutru odemo. Otišli smo kod Zahara, on je izvadio violinu svira neku pesmu. Rekao nam je to su snimila braća Bajić ali to niko nije ni primetio, pesma se zove "Čačak, Čačak" . Možda bi bilo dobro da napravimo to u aranžmanu u disko ritmu, da bude nešto novo. Tako je i bilo, ali nama je bilo to kao dečija pesmica, mi smo imali takve vokale da smo bolje zvučali od "Novih fosila". Mislili smo da ćemo da snimamo pop muziku, kad ono "Čačak, Čačak", šta je ovo ljudi... Međutim, to smo snimili, krenulo je sve, a onda se pojavio i Raka Đokić koji je odmah predložio da nas plati pet puta više po koncertu i tada smo napravili ugovor sa njim. Ostalo je istorija - ispričao je Radanov i dodao da se najradije priseća tih početaka.