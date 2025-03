- Bilo je, čovek je izgubio oko u kafani, bila je tuča opasna, ja sam mu našla oko. To je bilo na ibarskoj magistrali. Da ti ne pričam za ove druge tuče. Tuča je izbila zbog muzike. Bio je jedan taksista koji je došao sa tri, četiri devojke...To su bile mafije nekada, sviđaju im se devojke, ta dva brata. Ovaj kaže: "ne možeš ti, ja sam na redu", tamo, ovamo, počela tuča: stolice, flaše, to ne znaš šta leti po kafanama. Dečko pobegao i kako se vratio, dobio je flašu, oko mu je ispalo. To je bilo '89 godine, tako nešto - rekla je Šikica, a ostali gosti su ostali zatečeni ovom pričom.