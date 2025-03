- On spava, ali da se razumemo on spava zato što smo još uvek u razdvojenim stanovima. Naš stan nije zvanično gotov za useljenje. Ja sam u drugom stanu sa bebom i zbog njegovog posla i zbog gitare i zbog sviranja. Jako je teško, ali je jako slatko - rekla je pevačica .

- Umem ja da budem i nervozna i besna, mislim to je normalno, koja majka nije kada se budi po pet, šest puta u toku noći, ali dobro istrpi on to sve na kraju - rekla je za "Hype".