- Kako može da bude čovek kad izgubi trećeg roditelja. Ja sam izgubio i oca i majku jedinac sam tako da mi je on bio i otac i majka. On je bio moja familija. Nakon 35 godina poznanstva, mi nismo bili prijatelji već familija. Ne samo ja sa njim nego i moja deca, ima i slika kad se moja ćerka tek rodila on je došao u Nemačku kod mene da bi je video. Ja kad dođem u Beograd ne znam za drugu kuću nego njegovu. I dok je živeo u garsonjeri ceo bend "Ritam srce" je spavao kod njega. Eto kakav je čovek bio. Nas petoro u jednoj maloj garsonjeri. I kad je kupio kuću opet smo svi spavali kod njega. Nikad nisam prespavao na drugom mestu u Beogradu već samo kod njega. U jednom momentu me i bilo sramota što stalno dolazim kod njega, a onda se on drao na mene " To si sad rekao i nikad više".