Pevač je prvo otišao do komšije, menadžera Baneta Obradovića kako bi pozajmio veliki sto koji im je potreban, da bi potom sa suprugom otišao do grada i završio sve što je potrebno. Ljiljana i Ćira su uz Suzanu i Aleksandru sve vreme i tu su im za sve.

- Jako, jako teško. Pogotovo što je ona bila s njim dok nije izdahnuo i ta slika ostaje za ceo život. Ne samo ta, već sva ta njegova borba od juna prošle godine pa do subote. Ja sam namerno došao ranije da bih bio tu i zbog Suze i zbog Aleksandre. Aleksandra uh... Nju kad vidim mnogo mi je teško. Čas plačemo, onda se setimo nekih situacija pa se na trenutak ponašamo kao da je on tu s nama, a onda pogledamo sliku i plačemo. Sinoć smo do kasno ostali. Aleksandri je jako teško, izgubila je oca. Ja sam bio s njom na vezi i dok su bili u Parizu. Te poruke... uh... Sule je malo starija i jača. Dete je dete. Obe su utučene i ubijene.