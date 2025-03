- Psihički me udarilo i hteo sam da se povučem! To je bio trenutak slabosti, ako izađeš da se svađaš sa nekim nebitnim ljudima. Svaka medalja ima dve strane. Pre mi je smetalo što odjednom ne mogu da izađem u grad, meni je to zabranjeno. Mislim ne bukvalno zabranjeno, ali kada sednem nema šanse kafu da popijem, a ja volim sam da izađem. Prvu kafu volim sam da popijem, ali tolika fama je prošla. Ne treba mi obezbeđenje - rekao je sa osmehom Isak i otkrio da su ti teški trenuci iza njega.