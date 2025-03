Endži se od prijatelja oprostio i na Instagramu emotivnim rečima

Do sahrane Saše Popovića ostalo je manje od 24 sata, a neutešna supruga Suzana Jovanović u domu na Bežanijskoj kosi vrši poslednje pripreme.

U toku dana u njihov porodični dom došao je i Sašin dugogodišnji prijatelj i saradnik Endži Mavrić. Harmonikaš je došao kako bi bio uz Suzanu Jovanović i njenu decu u najtežim trenucima, a u vili se zadržao oko pola sata.

Inače, Endži se od prijatelja oprostio na Instagramu emotivnim rečima:

- Od prvog dana Granda, do tvog poslednjeg dana zajedno. Poslednje zbogom Sale moj - napisao je Endži Mavrić uz njihovu zajedničku fotografiju.

Foto: Kurir

On je tužnim povodom i za Prvu televiziju ispričao da je Saša imao želju, koju nije ostvario.

- Imao je jedan plan da napravi fabriku harmonike kod nas. Njemu čak nije bilo teško da ide hiljadu i po kilometara, kaže:'Da vidim meh, da vidim klavijaturu, tonove". Ja mu kažem: "Sale, gde ćeš sada da se bakćeš da tražiš fabriku harmonike?". "Ne, to fali u Srbiji, to će biti jedna od najboljih fabrika". Međutim, posle je krenula korona... Ali imao je jednu kolekciju harmonika, i to jednu od najboljih kod nas u Srbiji. Imao je sedam harmonika zavidnih, i to je voleo baš - rekao je Endži, pa dodao da su svirali zajedno.

Endži Mavrić Izvor: Kurir

- Kad je kupio tu roland harmoniku, to je specifična električna harmonika, ima tu raznih instrumenata i onda smo jednom prilikom sedeli Sale Matić i ja kod njega i on je uzeo, Sale peva, imao sam nekada taj snimak, moraću da ga ponađem. On je mislio da će to da se završi sa pozitivnim epilogom, šta da radimo tako se desilo. Ali baš je ušao onako hrabro. I nema šta kaže idemo dalje, viđali smo se i tokom leta i kasnije. Nije prestao da radi, radio je i od kuće, bio je i na vezi sa Zvezdama Granda, sa žirijem, sa svima gore, sve što se dešavalo do poslednjeg trenutka je pratio sve. Do poslednjeg trenutka je bio upućen u sve. Imao je komunikaciju sa svima. To ga je i držalo, ali nažalost to se sve tako desilo - rekao je Mavrić i spomenuo i Sašinu suprugu Suzanu Jovanović.

- Porodica mu je bila najveća podrška. Sećam se Suzana i ja smo počeli zajedno u neku ruku, Boki Milošević ju je doveo, ona je počela da radi sa nama, i oni su se posle venčali. Sule je jedna sjajna žena, pratila ga je baš kao prava supruga, bila je stalno uz njega i on je to znao da ceni i poštuje i porodica mu je uvek bila na prvom mestu. Znam koliko puta smo pričali, on kaže: “Samo porodica, porodica ti je osnova svega. Ako to nema čovek ne može ni da pravi rezultate ako nema mir u kući. Svaka mu čast, stvarno je imao te parametre životne i mnogo sam toga naučio od njega - rekao je Mavrić u "Jutro na Prvoj".