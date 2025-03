- Moja situacija s Marijom je bila takva da ni ona nije verovala da može nešto da uradi tamo. Godine 2006. Leontina je došla u firmu i rekla da ima jednu malu koja dobro peva i da treba da je vidim. Ja sam tražio da dođu, ona mi je rekla da je to teška priča i da odem kod Leontine u stan. To je bio mali stan u Balkanskoj ulici. Ušao sam, otišao u WC da operem ruke i tamo zatekao prizor koji me je šokirao. U kadi su se nalazili dušek, jastuk i ćebe. Šta se desilo... Mariju je majka Verica isterala iz kuće jer je otkrila da je gej. Tu kreće taj zaplet - priča Mirković i dodaje: