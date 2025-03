Mirković je otkrio kako su on i Šerifovićka od njene majke Verice izvukli ogromnu svotu novca.

- Marija i ja smo odradili koncept kakav će biti za Beoviziju. Ja sam se kladio sa Vericom u 20.000 da ću Mariju da ubedim da obuče haljinu. Naravno, Verica nije verovala u to. Došao sam kod Marije i rekao joj za to, a ona je predložila da podelimo iznos koji uzmemo od Verice. Ona je plakala i stajala na štiklama, ali naravno da je uzela novac. Zato sam i rekao puno puta da je licemer. Ako ovo nije istina, slobodno može da me demantuje, ne samo ona već i svi o kojima pričam - rekao je producent na svom Tik tok nalogu.