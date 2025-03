- U moje vreme bilo je teško doći i do Lazarevca a kamoli do Beograda. Bilo je to vreme kolektivizma, okupljali smo se u zadruzi da bi slušali popularne emisije sa radija. A kad sam nabavio svoj radio, bio je to praznik za kuću. Sava Jeremić, Radojka Živković, Mija Krnjevac, to su za mene bili vanzemlaljci, sveci, ikone. Uz njih sam naučio da sviram frulu, moj prvi instrument, a u vojničkim danima sam zavoleo harmoniku i ne sluteći koliko ću pesama odsvirati i komponovati na njenim dirkama.