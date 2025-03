Aleksandra Mladenović je navela kako ima velike traume zbog psihičkog i fizičkog nasilja koje je Isak Šabanović, prema njenim rečima, vršio nad njom. Takođe je istakla da se on medijski lepo predstavio, a da je privatno potpuno druga osoba.

„On se lepo predstavlja samo medijski, ali nije iskren, jako je neisrken. Jedino što ću ti reći je da je nasilan. On je jedini muškarac od koga sam ja doživela nasilje. I psihičko i fizičko. Iz svoje nemoći je gledao da… Prošlo je mnogo vremena od toga, ne želim da se više o tome priča i piše. Ostavila sam to iza sebe. To je veliku traumu ostavilo na mene. Toliku da ja ne verujem muškarcima, da sam postala hladna da se ne upuštam u vezu dok nekoga dobro ne testiram. Ko ima strpljenja ima, ko nema, neka ide“, ispričala je Mladenovićeva.