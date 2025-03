- On je čovek koji ne bi voleo da se zbog njega tuguje i da zbog njega bilo šta stane. To je čovek koji je razumeo šoubiznis bolje nego bilo ko na ovim prostorima, pokrenuo toliko projekata, toliko puta padao i dizao se i radio stvari prvi put na čitavom Balkanu i šire. Njegov trag će zauvek ostati na našoj muzičkoj sceni i većeg čoveka za našeg života nećemo sresti.

- On je bio isti ispred kamere i van nje. On je funckionisao 24 sata dnevno, kao da nikada ne spava. BIo je budan od 6 ujutru, uveče su šanse bile minimalne da vam se neće javiti u bilo kom trenutku. Dok sedi i priča sa nekim sve vreme prati rejting emisija, bio je uvek u poslu. Zaista je privilegija imati prilike da živite, funkcionišete i učite od ljudi kao što je on.