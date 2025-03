On se manje od godinu dana borio se protiv raka, a lečio se na relaciji Beograd - Pariz. On je lečen po najsavremenijim medicinskim metodama i lekari su se do poslednjeg dana borili za njegov oporavak.

Poslednje dane, Saša Popović je proveo u Parizu u krugu porodice koja mu je bila najveća podrška u ovoj teškoj borbi. On će biti sahranjen u četvrtak, 6. marta u Beogradu.