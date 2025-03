"Saša Popović je više decenija naš kućni prijatelj, zajednička letovanja, druženja, slave, godine podrške i razumevanja... "

Medijski mogul, šoubiznis majstor, kralj estrade i čovek koji je mnogim mladim nadama i talentima dao vetar u leđa za ostvarenje sna i bavljenje narodnom muzikom, Saša Popović, biće sahranjen danas u 14.30 na Bežanijskom groblju u Beogradu.

U današnjem specijlanom izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, o liku i delu Saše Popovića govorili su Lepa Lukić, legenda narodne muzike, Ljiljana Jevremović, tekstopisac, kao i Jovan Stefanović.

Gordana Šaulić Foto: Kurir Televizija

U 10 časova danas je održana komemoracija u čast pokojnom vlasniku "Grand" produkcije i kreativnom direktoru, koja je počela minutom ćutanja.

Teodora Borozan, novinarka Kurir televizije, na Bežanijskom groblju razgovarala je sa Gordanom Šaulić, koja se emotivnim rečima oprostila od Popovića:

- Saša Popović je više decenija naš kućni prijatelj, zajednička letovanja, druženja, slave, godine podrške i razumevanja... On je bio Šabanov saradnik i neko sa kim smo provodili mnogo vremena, uvek smo se čuli telefonom ili porukama. Ostavio je tako veliki trag i bio tako veliki u domenu toga što je radio.

Ona kaže da je Popović nagovorio Šabana da bude glavni član žirija, da preuzme više obaveza, a da ga je Šaban mnogo poštovao:

- To su neka sećanja koja su i privatna i poslovna. Čak i kada se oko nečega nismo slagali prepodne, popodne bi se dogovorili. Bog je hteo što pre da upozna tako velike ljude. Iako fizički nisu tu, ono što su ostavili ostaje na ponos porodici.

"BOG JE HTEO ŠTO PRE DA UPOZNA VELIKE LJUDE" Gordana Šaulić otkrila anegdotu o Saši Popoviću i Šabanu: Utrčao nam je u kuću i upao mu u sobu! Izvor: Kurir televizija

Za najupečatljivije momente Šaulić navodi da kada se snimala emisija, žena koja je tada radila kod njih u kući pozvala je Gordanu Šaulić rečima "Saša je protrčao pored mene i upao kod Šabana u sobu da ga budi":

- Tako je utrčao gore na sprat, Šaban je rekao "prepao me, upao mi je u krevet"!

Gocin poslednji susret sa Sašom

O poslednjem kontaktu sa Popovićem ona kaže:

- Čuli smo se porukama, ja sam shvatila da možda ipak više nije vreme da ga uznemiravamo. Uvek sam slala dva srca ili tri srca, sa Suzanom sam razmenjivala poruke... Želela sam da ga pustim da se na miru izbori sa svim tim. Bio je veliki borac i u poslu i u životu. On je otišao na neko bolje mesto, neki mir gore nalazi, a u Božjoj bašti je jedna ozbiljna ekipa ljudi koja ga čeka.

Miloš Bojanić, koji se dugo družio i sarađivao sa Popovićem, rekao je za Kurir:

Foto: Kurir Televizija

- Teško je sada govoriti o ovome, ali prvo što padne ljudskom mozgu na pamet je da je nemoguće da traka tako brzo prođe i vrate se sećanja, ceo film se odvija o 35 godina koliko smo se družili. Kada su Lepa Brena i on živeli u Novom Sadu, nas troje smo bili kao jedna porodica, to nikada neću zaboraviti. Sa mojom porodicom je Saša otvarao i zatvarao sezone na moru, moja deca su rasla pored njega. Nikada nije bilo ni najmanjeg nesporazuma, kamo li loše reči.

Bojanić: Svima je pomogao

On kaže da je porodično druženje i saradnja bila vrhunska, a onda dodaje da je potrebno mnogo vremena da se to druženje opiše:

"LEPA BRENA I ON SU MI KAO SESTRA I BRAT" Miloš Bojanić na sahrani Saše Popovića Izvor: Kurir televizija

- Naše prijateljstvo je jače od saradnje, posebno vreme iz njegovog rodnog grada, to su lepa sećanja. Ovo je strašno veliko iznenađenje za mene znajući koliko je on energije imalo. Pokazalo se da je toliko rasipanje pozitivne energije nekada možda nije dobro. Mislim da nije zaslužio ovako rano da ode. Mnogim mladim ljudima je pružio ruku saradnje, svima je na svoj način pomogao. To je jedini čovek koji je mogao da nas drži na okupu, niko nije mogao Saletu da odbije poziv kada pozove na snimanje ili saradnju. NIkada mi neće biti žao što sam služio njegovim željama, nikada neću zaboraviti kada smo pričali do Novog Sada kada me on ubeđivao da uđem u rijaliti. Rekao je "ti si narodni čovek, to je atmosfera gde ti vladaš". Ja sam mu rekao da se izvini i dobije, ali me ubedio.

Foto: Kurir Televizija

Lepa Lukić kaže da je i narod svestan ko je Saša Popović, a posebno i kolege:

Lepa Lukić: Poštovali smo se

"DRŽAO ME KAO MALO VODE NA DLANU" Lepa Lukić o prijateljstvu sa Sašom Popovićem Izvor: Kurir televizija

- Držao me kao malo vode na dlanu, poštovao me i ja sam njega poštovala. Upoznala sam ga prenego je osmislio "Grand produkciju". Uzeli su me da budem gost Lepoj Breni po Evropi tri meseca. Takav se više neće roditi. On u malom prstu ima ono što neko nema ni u glavi. Fenomen od čoveka. Puno mladih pevača je stvorio.

Foto: Kurir Televizija

Jevremović kaže da je jedna od retkih ljudi koji nisu imali mnogo kontakta sa Popovićem, pa je ispričala:

Jevremović: Žal za autobiografijom

"NISAM ZNALA KO JE, IZVIKALA SAM SE NA NJEGA" Neverovatno sećamnje Ljiljane Jevremović na Sašu Popovića Izvor: Kurir televizija

- Uvek sam imala poštovanja prema onome što jeste, pa i zavidela kolegama koje su imale pristup vokalima kojima je on dao odličnu platformu da se pokažu, pa ih i poboljšavao glamurom na kojem je insistirao. Neko vreme pevači nisu smeli da snimaju moje pesme, a ja sam bila ljuta na sve i jednom prilikom sam ga srela i ljutito mu rekla "ko ste Vi?". Ja sam znala da je on pablišer ali nisam znala da je i autor, i rekla mu "pablišeri nemaju prava da glasaju, ne znam ko ste, tražiću Vas na spisku!" On je toliko bio zbunjen mojom rušilačkom energijom i ljutnjom da je samo stajao i pokazivao ličnu kartu. Posle je sve bilo okej, shvatila sam da mi ništa loše nije želeo.

Jevremović kaže da joj je žao što Popović nije napisao autobiografiju jer je imao mnogo toga da pokaže novim, mladim producentima.

Foto: Kurir Televizija

- Mnogo toga je mogao da kaže novim generacijama. Meni je u glavi upornost kada čujem njegovo ime. Napravio je televizijski format koji je iznedrio mnoge mlade pevače i dao im priliku da se pokažu u svetu šou-biznisa. Ja sam na svojoj audiciji pevao pet pesama jer je to zahtevao od mene. Upoznali smo se i pre toga, pa je on povezao kockice i video da bih mogao da budem zanimljiv kandidat - ispričao je Stefanović.

"UVEK JE SVE STAVLJAO NA JEDNU KARTU" Joca Stefanović: Saša Popović je uvek bio siguran u sebe Izvor: Kurir televizija

Nataša Đorđević, pevačica i porodični prijatelj Saše Popovića, rekla je:

- Teško mi je da pričam jer mi je teško što ga nema, ali mi je i previše teško zbog Suzane i njegove dece, jer ih baš volim. Prva asocijacija na njega mi je kada je došao u studijo kada sam ja snimala i rekao "Naco vidi ovu scenu, ti ovde treba da izdaš album". Tako sam prešla u novu produkciju, njegovu produkciju, nisam znala ni šta će, ni kako će, ali sam mu verovala. Ovo je ogroman gubitak za celu estradu, nije trebalo još da se desi.

Foto: Kurir Televizija

Stefanović je ispričao i anegdotu o Saši Popoviću:

Sećanje Joce Stefanovića

- Posle prve emisije smo postali popularni što je meni bilo neshvatljivo. Trebali smo da prezentujemo nove pesme, ali svi smo malo poleteli i obukli smo se okej, ali nedovoljno okej. Saša nas je sve video i rekao "kako ste došli ovo, svi na presvlačenje". Svi smo morali da se presvučemo da bi brend predstavili kako treba.

On kaže da Popović nikada nije bio strog, već samo veoma veliki profesionalac, dok je Jevremović govorila o činjenici da je Popović krenuo od nule:

- Jednom našem kompozitoru je dao do poslednjeg dinara za album. Otišao je na par turneja, zaradio za album, ostao na nuli. Imao je osećaj gde može da se zaradi, sve karte stavljao na jednu kocku, bio je siguran u to što radi. Onda se dogodila pljačka i opet je bio na nuli.

Dve finalistkinje emisije "Zvezde Granda", Aleksandra Mladenović i Vanja Mijatović, ispričale su za Kurir kakav je odnos bio sa Sašom Popovićem.

Foto: Kurir Televizija

- Njegov osmeh i koliko je bio vredan i požrtvovan, bio nam je kao otac u svakoj situaciji, uvek je bio tu da nam da savet i pruži podršku. Ovo je veliki gubitak za celu estradu, mag je otišao i neće se ponoviti ovakav čovek - kaže Mladenović.

Mijatović kaže da je on bio survi profesionalac od koga su svi mnogo učili, ali je pre svega bio dobar čovek velike duše:

- Uvek je bio tu za sve, znam iz ličnog iskustva, kada sam imala udes došao je u bolnicu u Kraljevo, rekao da je tu za sve i pružio svaku podršku meni i mojoj porodici. Večno smo zahvalni na svemu. Promenio nam je sudbine. Ne možemo da se pomirimo sa činjenicom da ga nema, koliko je bio srčan i pun energije i snage, imao je više snage od svih nas. Ovo je ogroman šok, ne mogu da zamislim kako je porodici ako je ovako nama.

Jevremović kaže da će mnoge tajne pevačica otići u grob sa njim jer "zna čega se sve naslušao".

Foto: Kurir Televizija

Za Kurir televiziju govorila je i pevačica Milena Plavšić:

- On je bio jedan neverovatan čovek koji je iznedrio mnoge pevače koji su danas popularni, mnoge moje koleginice su produžile karijere. Prihvatio je moju ploču bez ikakve dalje priče, zvao me u mnoge emisije... Otišao je veliki čovek koji će mnogo nedostajati na estradi.

Ona kaže i da su Popovićeve emisije bile mnogo primećenije od ostalih, pa je to osećala i na svojoj koži, a za savet koji nikada neće zaboraviti navela je da joj je rekao da ostane takva kakva jeste.

Lepa Lukić rekla je da je kasno čula da je bolestan, pa se nije čula sa njim:

- Zvala sam ga telefonom, ali se on nikome nije javljao. Kada se ovo desilo, pozvala sam Suzanu, ceo dan sam zvala nije se javljala, predveče sam je dobila i izjavila saučešće. Videla sam da je bio u Parizu, rekao je da se situacija popravila, međutim vidite šta se desilo. On je nezamenljiv. Posao može da se nastavi, ali on mnogo fali, on je znao da osmisli što niko nije umeo. Sve pevače koje je odbrao, svi mi se sviđaju.

Ona kaže da za nju Saša Popović nije mrtav i zauvek će joj ostati u srcu, a veruje da niko ne može da ga mrzi:

- Uvek mi je govorio "Lepa, nikome te ne dam, bićeš samo u mojoj produkciji". Moram da ga žalim i teško mi je bez njega.

Stefanović kaže da je njegov odnos bio kao da su oni njegova televizijska deca, pa je dodao da se on uvek javljao na telefon:

- Uvek se javiš na telefon ako on zove, ili je nešto dobro ili je nešto loše, ali ja se nisam susretao sa problemima sa njim.

Jevremović kaže da je njena ćerka snimila par spotova, pa je poslao nekoga iz "Granda" da kaže da su spremni da je preuzmu:

- Moja ćerka je rekla ne, ali uvek sam imala mogućnost da se ona javi Saši ako se predomisli. Mnogim pevačicama je on bio osoba kojoj kažu sve najintimnije probleme i on će to rešiti, zato i jecaju, izgubili su veliki oslonac.

Foto: Kurir Televizija

Pevačica Rada Sarić kaže da je on uticao na svačije živote ne samo kako prijatelj, već i otac:

Rada Sarić: Kao drugi otac

- Znao je da prepozna sve što treba za ovaj posao i da dobar savet. Zahvalna sam Bogu što sam imala priliku da ga upoznam, uticao je na moj životni put i sudbinu. Taj projekat je promeno moju životnu putanju, kao i svima koji su učestvovali. Posle napornih svirki, ja sam bila mlada i imala momente kada odem kod njega i posavetujem se kako da se izborim sa nekim situaicijama. Našao mi se kada sam bila podstanar u Beogradu, ubacio me u mašineriju, znao je da mi je trebao novac. Bio je uvek tu za nas, za bilo šta. Moj suprug je takođe bio u emisijama koje je vodio jako energično, imao j epriliku da ga upozna, deli moje mišljenje, bio je otvorene ruke za svakoga ko se bavio muzikom, a i šire. Ovaj dan je kraj jedne jako velike ere.

Lepa Lukić kaže da i narod vidi šta je sve Popović uradio, a ne samo pevači, da je on voleo svoj poziv i radio sve od srca, a Stefanović je postavio pitanje šta posle Saše Popovića.

Sa Bežanijskog groblja sa novim sagovornikom uključila se Teodora Borozan.

- Mi smo od početka mog stupanja na javnu scenu velika porodica. Saša je najzaslužniji za to, gdegod sam bio u našoj firmi, osećao sam se kao da sam posetio rodbinu. Biće velika praznina, niko ne zna kako će to izgledati. - rekao je voditelj "Zvezdi Granda" Milan Mitrović.

Ćana: Kad je ovakvo vreme na sahrani...

Foto: Kurir Televizija

U studio Kurira stigla je i Stanojka Mitrović Ćana, koja je komentarisala lepo vreme i spokoj na dan Popovićeve sahrane.

- U mom kraju kažu da je pokojnik voleo život i da je bio vedra ličnost što se da zaključiti po današnjem danu. Ja tako i pamtim Saleta, kao nekog ko je đirio pozitivnu energiju, nikad nije mračio ni u teškim trenucima. Umeo je da poodvikne, ali ćutiš par minuta, znaš da će da ga prođe i da će biti sve u redu - rekla je Ćana.

U razgovor se uključio još jedan sagovornik Kurir televizije, Andrija Era Ojdanić.

Foto: Kurir Televizija

- Nisam ga video poslednjih godinu dana, ali sam čuo da je bolestan. Često smo se čuli telefonom. On je institucija velika gde će generacije njega pamtiti po tome. Niko do sada nije mogao da napravi takav šou program. On je bio i scenarista i reditelj i kostimograf kad je trebalo - rekao je Era.

Sa groblja se u program Pulsa Srbije uključio i poznati voditelj Zoran Pejić Peja.

- Sašu znam 29 godina, od 30 godina mog radnog iskustva. Ja sam čovek koji je od njega zahtevao da bude voditelj, što on nije hteo. Hteo sam da zajedno radimo, ali od tada kreće naše blisko drugarstvo. Bili smo dokaz da na estradi možeš da imaš prijatelja - rekao je Peja.

Urednica i voditeljka na Kurir televiziji Vanja Camović pridružila se gostima u studiju.

- Saša je držao celu estradu na okupu i postavlja se pitanje šta posle njega. Mislim da ćemo tu staviti tri tačke i da li ćemo dobiti odgovor na to pitanje. Bio je naš gost, imali smo priliku da sarađujemo, bila sam kao novinar na terenu na Zvezdama Granda. Znao je šta nam treba, bio je veliki profesionalac i bilo je lako s njim raditi - rekla je Vanja Camović.

U emisiji je prikazana i izjava Tanje Savić.

Foto: Kurir Televizija

- Jako sam srećna što sam za mentora imala Sašu Popovića. I kroz život i kroz karijeru. Još nisam svesna da ga nema i pokušavam to da prihvatim nekako - izjavila je Savićeva.

