Propio sam sto lanaca

i cetiri konja vranca

pustite je neka sanja

lepa je u snu

Svirci moji, jos je rano

tek je proslo tri

jos je noc pod jorgovanom

ona tamo spi

Ref. 2x

Izludi me kako dise

jorgovanom sve mirise

nece biti nikad vise

to sto nocas bi

Svirci moji, valja poci

i noc ima kraj

sprzice me njene oci

ubice me sjaj

Ref. 2x

Dan se radja, jutro rudi

budite je, nek’ mi sudi

kazu zorom gresni ljudi

odlaze u raj

Svirci moji, valja poci

jer sve ima kraj