- On je bio čovek koji je davao ljudima mogućnost da isprate njegovu ideju, a da se prilagode. Bio je takav da moraju da se ispoštuju neke ideje, ali je ljudima davao slobodu ponašanja. Sigurno da to dalje što bude bilo neće biti kao on, ali će njegov trag i to što je on zamislio sigurno trajati i to koliko god to bude potrajalo. Da li Zvezde Granda, da li neki drugi format, to će biti, postojaće. Pokušaćemo da ko god bude od nas ostao u svemu tome da tražimo tu neku nit koju je on dao u postavci svega toga - objasnio je Voja Nedeljković.