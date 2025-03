- On se vratio 30. decembra iz Pariza. Voleo je tamburaše i predložio da se baš u tom salonu naših prijatelja skupimo. Kaže: "Ja bih voleo da ti dođeš, ne mora ceo orkestar, može vas troje-četvoro da napravimo žurkicu. A imam želju najveću da mi peva Marko Gačić! (moj sin) " Njemu je srce bilo toliko puno! Taj osmeh na licu... Tu je bio i Đani kad smo zvali Suzu i pevali joj tu tesku pesmu . Možete li da verujete da je on 24 sata pre toga primao zadnjih 6 dana hemioterapije - govorio je Mikica Gačić na K1 televiziji i otkrio da mu je Saša Popović dodelio poseban zadatak, koji treba da ispuni.

- Ima jedna želja, koju je ostavio nama u amanet. Bila je tu jedna mlada devojka od 17, 18 godina, koja prelepo peva, a nije bila kod nas u takmičenju. Iz Kragujevca. Taj dan u ona i Marko pevali sa nama i on kaže: "Slušaj Mikeli! Mi moramo da snimimo duet! Ovo su dva najlepša vokala, slušaj ih kako pevaju". Možete li da verujete da, dok je bio u Parizu, on mene zove i kaže: "Jesmo li našli pesmu". Čovek pored muke i pored tegoba i bolova, sa dušom se rastaje kaže da moramo da napravimo pesmu... Mi smo pre dva dana tu pesmu završili i to ćemo u ime Saše Popovića da objavimo. To nam je ostavio kao neku poslednju želju - ispričao je.

On je tada imao želju da Đani otpeva pesmu koju Popović posvećuje Suzani , te se na snimku čuje "Za Suzanu", a u pitanju je emotivna balada "Nema me".

Nema me, ja tako dugo nisam živ

Srce i duša venu mi i uvek suze krenu mi

Nema me, znam ja dobro da sam kriv

I evo molim zadnji put samo još minut ostani

Samo oči da ti gledam i da priznam sve

Ne odlazi, jer ja nemam život bez tebe

I u lice pljuni mene, ali jedno znaj

Samo ne govori da je kraj

Nema me ma k'o da sam na drogama

I hladan znoj me obliva

K'o da me nebo doziva

Nema me a puca led pod nogama

Odavno otišli su svi ti samo minut ostani

