- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje.