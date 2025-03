- Ima mnogo onih koji me kude zbog nečega što kažem. Jedna od njih je i Vesna Zmijanac koja me je galamila i psovala preko telefona, svašta mi je rekla. Razlog toga je bio što sam pričao o njoj u pozitivnom kontekstu, a do nje je priča stigla u skroz drugoj konotaciji. Onda me je ona nazvala i svašta mi rekla - kaže pevač za televiziju E.