Pevačica je uspela da smrša 40 kilograma, a potom nastavila da brine o ishrani i redovno trenira, te je dovela svoju liniju do savršenstva.

- Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorevača masti... Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pao i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje - iskrena je bila pevačica za "Republiku".