Ako je neko sa estrade i od prijatelja zaslužio da stoji uz porodicu u kapeli na poslednjem ispraćaju Saše Popovića onda je to Lepa Brena . Međutim, muzička zvezda se trudila da bude tiha, neupadljiva čak je sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem, sinom Viktorom i pastorkom Filipom Živojinovićem stala uz ogradu kada je počelo opelo.

Pevačica se sve vreme trudila da sakrije suze i emociju, a u jednom trenutku je zatražila vodu. Žena koja je bila zadužena da sprovodi ko gde treba da stoji primetila je muzičku divu kod ograde, pa je otišla do nje i zamolila je da sa njom pođe do crkve. Brena je potom stala u redu do Svetlane Cece Ražnatović, Snežane Đurišić i Ane Bekute. Ubrzo im se pridužo i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.