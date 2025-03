- Suzana i Jelena su se čule kasnije tog dana. Uplakana Jovanovićeva joj je u emotivnom razgovoru rekla da je to mesto izabrala jer se nalazi blizu Divnine grobnice. Jelenu, koja je još uvek izuzetno potresena zbog Sašine smrti, to je još više rastužilo i rasplakalo, pa joj je zahvalila i ponovila da je tu za nju i Aleksandru za sve što im je potrebno. Ovim postupkom Suzana je pokazala koliko su Saša i ona poštovali pokojnu Divnu, s kojom je on nekad i blisko poslovno sarađivao, ali i Jelenu, s kojom je ona oduvek bila u prijateljskim odnosima - zaključuje izvor.