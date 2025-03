Pevačica Olja Bajrami (38) se tokom tinejdžerskog perioda susrela sa razvodom roditelja, a jednom je govorila da je to ostavilo veliki trag na njen život.

- Znala sam da je preljuba u pitanju, nisam to razumela tada, mama nas nije opterećivala time. Ona je divna žena koja je školovana i ceo život je posvetila nama, samo je gledala da nas dve izrastemo u dobre ljude. A bogami volim i svog tatu, sada su i oni u dobrim odnosima. Kao odrasla devojka razumem i jedno i drugo. Sa ocem sam pričala o tome i shvatio me je, od tada ga neizmerno volim i pazim. Volim kada smo svi zajedno za stolom. Moram ti reći da od kada mi se otac vratio u život ja se osećam sigurnije, znam da je on iza mene, imam mušku figuru i tek sam sada shvatila koliko za neke moje buduće planove znači da imam oba roditelja - rekla je Olja za "Novu".