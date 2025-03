- Proteza nije laka ni naivna, Teška je, pritiska i grebe. Morao sam da ih pitam da je prepravljaju jer me je mnogo stezla i nažuljao sam se na ivice, ali ne odustajem. Kada je stave, naslanjam se na nju i nisam mogao da izdržim. Hodao sam na razboju, do kraja, pa se vratim. Tako se vežba, borim se. Moja fizioterapeutkinja Nataša mi je rekla da sam odličan. Veliko je imanje, ekipa je fantastična, zadovoljan sam - rekao je Milić.

- Upoznali smo se kada sam došao na snimanje u Grand, pozvali su me. Cenio me je kao umetnika kao i moj rad. Jednom prilikom sam bio i u žiriju, a nakon mog nastupa nismo se više čuli jer se on posvetio Grandu. Bio je veliki profesionalac i iskoristio bih priliku da porodici izjavim saučešće - zaključio je on.