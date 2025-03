- Ima jedna želja, koju je ostavio nama u amanet. Bila je tu jedna mlada devojka od 17-18 godina, koja prelepo peva, a nije bila kod nas u takmičenju. Iz Kragujevca. Taj dan su ona i Marko pevali sa nama i on kaže: "Slušaj, Mikeli! Mi moramo da snimimo duet! Ovo su dva najlepša vokala, slušaj ih kako pevaju". Možete li da verujete da, dok je bio u Parizu, on mene zove i kaže: "Jesmo li našli pesmu?". Čovek pored muke i pored tegoba i bolova, sa dušom se rastaje kaže da moramo da napravimo pesmu... Mi smo pre dva dana tu pesmu završili i to ćemo u ime Saše Popovića da objavimo. To nam je ostavio kao neku poslednju želju - ispričao je.