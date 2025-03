- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim. Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji nego širom Balkana - rekla je ona.