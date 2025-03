"Rodila majka svoje prvo dete na dan žena, 8. marta. Te noći gledam je i pomislim da li ću ja moći da ispunim sva njena očekivanja, da li ću biti dovoljno dobra, mlada sam... Ono što sam znala iz prve da sam rodila sebi najbolju drugaricu, gledam je u one njene lepe oči i kažem ništa ne znam osim da ćemo to biti, najbolje... I bi tako... 29 godina guramo mi sve naše dane bez i jednog dana izuzetka. Ona i ja, ja i ona... Uvek, u svemu zajedno. Kroz oluje i mećave, kroz smeh do suza, ljubav je to, prva. Volim te lepoto, dobra dušo moja. Živa mi bila, nema mi veće sreće. Hvala ti što si me svemu naučila.