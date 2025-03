- Kao novinar često sam bila na ručku ili večeri sa Zdravkom Čolićem, on izvede neko naše društvo, bude tako desetak ljudi. Svi mi volimo kada sedimo u restoranu da sednemo do zida kako bi imali pogled na goste, a Zdravko ne - rekla je jednom prilikom ona, pa nastavila:

On pusti sve nas da sednemo do zida da bi gledali, a on sedne i gleda direktno u zid i sve vreme drži kačket na glavi jer je to jedini način da može čovek da se opusti u restoranu i da može da priča sa svojim prijateljima. Ako ne bi tako uradio svaka dva minuta bi mu neko prišao - otkrila je Simonida za "Grand".