Zvezdan Slavnić, u rijalitiju Zadruga se proslavio po preljubi koju je počinio, a mnogi ga poznaju po njegovom kriminalom dosijeu i činjenici da je odležao 9 godina u zatvoru zbog ubistva Olivera Jovanovića.

Olivera Jovanovića ubio je ispred nekadašnjeg noćnog kluba “Četiri sobe”, a kako je i sam priznao, razlog nije postojao. Po prvi put nakon krvavog pira došao je na mesto nesreće.

1/4 Vidi galeriju Zvezdan Slavnić mnogima je poznat i po njegovom kriminalnom dosijeu i ubistvu Olivera Jovanovića zbog kojeg je osuđen na devet godina zatvora. Foto: Pritnscreen, Nemanja Nikolić

- U to vreme je ovde bila čuvena diskoteka "Četiri sobe". Baš ovde ispred se to dogodilo, nestao je život koji sigurno nije trebao da se ugasi u tom trenutku. Tuga. Taj dečko to nije zaslušio. Našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - rekao je Zvezdan, pa nastavio.

- Nije moglo da se spreči, ja sam duboko zagazio u to. Moglo je samo meni nešto da se desi, pa se ne bi njemu dogodilo, što bi bilo fer - iskren je bio Slavnić u emisiji "ShowBliz" na Hajpu.

Foto: screenshot pink tv, Itani / Alamy / Profimedia

Podsetimo, Zoran Moka Slavnić svojevremeno je gostovao u emisiji Sceniranje kada je do detalja otkrio šta se desilo te kobne noći.

1/11 Vidi galeriju Zoran Moka Slavnić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

- Što se tiče ubistva to je jedan teški nehat. U tom trenutku sudsvo i država su hteli da pokažu da nema veze što je moj sin. Sećam se tog dana, evo ja objašnjavam pošto je moj sin ko mutavac i ne može da objasni. U čuvenoj diskoteci "Četiri sobe" na Dorćolu on je bio sa svojim društvom. U drugom društvu bila je Katarina Radivojević sa nekom svojom prijateljicom i bila su još tri tipa uz njih. Zvezdan kao mangup naručio je piće njima dvema. Njemu je jedan od tri momaka pokazao da izađu napolje i uhvatio se pozadi kao da ima pištolj. Zvezdan u tom momentu nije imao oružje, ali mu ga je devojka iz društva prošvercovala. Inače, kada sam ga pitao zašto nosiš pištolj, on mi je rekao samo: "Hoćeš da ne nosim pa da me ubiju, šta bi onda rekao?" - ispričao je Moka i nastavio:

- Kada su izašli napolje, Zvezdan ga je oborio i počeo da bije. U toj tuči je naišao Oliver Jovanović, koji je pokušao da mog sina zaustavi da tog dečka ne bije. Nažalost, pošto se to dešavalo u dvorištu, bila je samo jedna sijalica i vidljivost je bila mala. Zvezdan se uplašio da će ovaj dečko da mu uzvrati i rukom u kojoj je držao pištolj hteo da udari Olivera, ali je prst proklizao i došlo je do ispaljivanja metka u tog mladića.

Moka se potom osvrnuo na to i kako je saznao za ubistvo koje je počinio njegov sin.

- To se desilo u subotu, u nedelju sam saznao. Došao sam do telefona majke od pokojnog Jovanovića. Rekao sam joj gospođo više bih voleo da su mi javili da je Zvezdan ubijen nego što vama moram da izjavim saučešće. Strašno mi je teško bilo. U deset sati uveče kada mi je zazvoni telefon meni su se odsekle noge. Ja olimpijski šampion, a meni su se odsekle noge. Ona me je izvređala da ja držim beogradsku mafiju, da mi je Arkan za rođendan dao pištolj. Jedanput samo posle toga smo se videli na suđenju - rekao je Moka.

