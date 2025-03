- Dva puta me je prevarila i tu smo imale velikih problema, nastao je ozbiljan haos. Prevarila me je sa nekim ko je poznat javnosti, ali o tome ćemo više pričati u Zadruzi. Rekla sam joj da preko treće prevare neću preći, treći put me je prevarila i to sam saznala dan nakon smrti njene majke. Ona je najpre negirala, pa je priznala. Pale su teške reči, svađa je bila katastrofa. Rekla je da će biti haos ako dođem na sahranu - rekla je ona u studiju pred ulazak u rijaliti.