- Moram da kažem na početku da sam se sa Anom čula, mi smo razgovarale i razjasnile sve! Jasno je i njoj i meni šta je bio cilj.

Rale je sve namestio, on je stvorio taj trougao, koji ne postoji, ali je on tako izrežirao sve u svoju korist. Ja sam se nakon te noći sa

njima svađala medijskim putem, a onda smo se Ana i ja čule i ja sam rekla da je neću tužiti jer nije kriva ona. Raleta su žene

stvorile, on je danas gde jeste zbog žena. Njemu i Ani želim sreću, oni su meni jako smešni zajedno, zabavni... Išla bih na svadbu

da im zapevam, ako me pozovu - rekla je Olja u emisiji "Minsko polje"