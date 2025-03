- Dok sam mnogo radila nisam stizala (da odlazim na koncerte kolega), a danas je Osmi mart. Samo da znate žene, devojke, mi same sebe možemo najbolje da obradujemo; bila sam sa drugaricama na ručku, sada sa drugom i pi-arom, idem na koncert jednog divnog čoveka, pre svega. Fantastičnog muzičara, pevača koji peva pesme koje ostaju. Obožavam ga. Njegov lik i delo, kao i njegovog brata - počela je svoju priču ona pred okupljenim medijskim ekipama.

- Ovih dana sam toliko plakala, bolje da nismo sad o tome počeli... Tri su mu prijatelja u jednom danu umrla. Htela sam da izgledam srećno, ali ne možete baš biti srećni ako ljudi umiru oko vas. Zato sam bežala i danas od kuće i ovih dana, idem napolje... Mislim da sam to govorila, kada je čovek tužan, nezadovoljan, iz mog ugla, najbolje je patike na noge i beži napolje, u prirodu, idi negde, hodaj i istresi to. Trči. Radi nešto, fizički. To oslobađa malo, od stresa - objasnila je pevačica, brišući suze.