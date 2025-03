Ekipa Kurira našla se na licu mesta, ispred Beogradske arene, gde publika željno iščekuje Matićev izlazak na binu, a on je tik pred spektakl otvorio dušu pred našim kamerama :

"Ne mogu da vam otkrijem jer ih još nisam iznenadio, pre će biti da su one mene iznenadile jer sam već mesecima fokusiran na koncert."

"Zar se to ne vidi u mojim pesmama", kratko je odgovorio pa se vratio na temu poklona.

"Ne volim da pričam o privatnom životu, ali volim da dajem poklone i volim da mi daju poklone. Danas je izašao i duet sa Breskvicom i sve smo vas iznenadili, to je moj poklon publici", rekao je pevač pa se prisetio svojih početaka:

"Krčio sam put sebi kao što danas mladi krče sebi svoj put. Zahvalan sam i Saši Popoviću jer je on dobrim delom zaslužan što sam ja večeras sa vama . Ovo veče je svakako emotivno, a mislim da je duplo emotivnije zbog nedostatka Saše Popovića, ali ja znam ako bi me posmatrao negde večeras da bi mi samo rekao "razvali ovaj koncert, život ide dalje"."

On se prisetio i kako su se upoznali:

"Davno je to bilo. Saša me je upoznao u klubu, došao je da me sluša i rekao: "Svi ćemo ti se naći u Grandu, da ti pomognemo, da ti se svi nađemo"."