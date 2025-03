– Mama me je pozvala i rekla da odmah dođem. Sačekala me je u stanu, bila je ošišana. Spakovala sam se i obe smo odmah otišle u Niš kod njene familije. Posle sam ja došla u Beograd da čujem tatinu stranu priče. On je tražio da mu se mama vrati. Kada je mama to odbila, rekao mi je da biram – ili da ostanem sa njim i da imam sve ili da odem kod mame i da nemam ništa. Ja sam izabrala da budem s majkom.

Ona kaže da je došla kod oca, ali kada je on preko nje tražio novac od njenog dede, a njegovog tasta, spakovala se i vratila kod majke. Acina ćerka ipak nije prekinula komunikaciju s ocem, ali je on navodno stalno tražio informacije o njenoj majci.

" Ja sam tu noć povraćala od stresa, tuge, bila sam očajna što se tata ljuti na mene"

– Zamolila sam tatu tada da mi ne priča ružno o mami i on se složio, ali onda mi je u 4 ujutru, verovatno pijan, poslao poruku da je shvatio da ga ja ne volim. I rekao da zaboravim da on postoji. Mene je to strašno zabolelo. Ja sam tu noć povraćala od stresa, tuge, bila sam očajna što se tata ljuti na mene. Zvala sam ga sutradan, ali on je najgrublje opsovao mene, mamu i dedu i rekao je da ne postojim za njega. A onda sam pročitala da me se odrekao – ispričala je ćerka.