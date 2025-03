- Poenta priče je da je čovek napustio mene i Taru kada ona nije imala ni 40 dana. Spakovao se i otišao. Sve mu je smetalo, zvuk plača, sve... On nije bio spreman za tu ulogu, a mene niko nije pitao, ja sam po difoltu bila spremna jer sam majka - rekla je Ana.

- Nisam ja njemu zamerila što je otišao, nego sve ukupno. Ta veza je bila turbulentna, a to je bila kap koja je prelila čašu. Šutiranje vrata, tu neki haos da mi ti praviš jer dete plače. Dvadeset četiri sata imam dadilje tu koje šetaju, ne znam kada koja ulazi, a kada izlazi i gledamo neki Netfliks, dete plače i ja skačem on kaže: "Šta skačeš, ima dadilja?".

- Ne dam ja ćerki telefon, ograničavam joj vreme sa time. Bila sam nemirna kao mala, ali zainteresovana za sve i svašta. Kad vidim Taru, malo vidim sebe i raste nekako ta mala osvetnica moja. Nije istina da Tara liči na Rastu, to nije istina. Ona je ista ja i to je tako. On i ja zapravo ličimo i Tara zapravo mnogo liči na mog oca - rekla je ona tada.