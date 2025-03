Od kuća ga svega nekoliko desetina metara deli do Zaovinskog jezera. Izgradio je pontonski most dugačak dvadesetak metara kako bi s njega komotno mogao da ulazi u čamac ili vodu. Deo obale na njegovom imanju ograđen je bovama kako bi kupanje bilo sigurno s obzirom na to da Zaovinsko jezero važi za veoma hladnu i opasnu vodu.