Veče bilo je posebno dirljivo za pevačicu jer je nedavno izgubila najbližeg prijatelja i saradnika Sašu Popović, koji je preminuo 1. marta, a sahranjen 6. marta

Lepa Brena održala je koncert u Ljubljani u Areni Stožice. Za Dan žena publici je spremila spektakularnu noć, sve obojeno emocijama i njenim najvećim hitovima još iz perioda “Slatkog greha”. Ovo veče bilo je posebno dirljivo za pevačicu jer je nedavno izgubila najbližeg prijatelja i saradnika Sašu Popović, koji je preminuo 1. marta, a sahranjen 6. marta na Novom bežanijskom groblju.

Brenini počeci vezuju se upravo za Popovića, pa je ove večeri njemu posvetila poseban trenutak, ali i ceo koncert. Pred punom Arenom održala je govor, a potom mu posvetila pesmu “Boliš i ne prolaziš”.

Po završetku koncerta, Brena je dala prvu izjavu o gubitku svog najboljeg drugara. Sumirala je utiske ove emotivne večeri koju posvećuje njemu.

- Bilo je toliko teško krenuti da pevam uopšte, zato što smo ispratili jednog, meni posebno važnog čoveka sa kojim sam počela da radim još osamdesetih, tj. ‘81 godine, Sašu Popovića. Mi smo ljudi profesionalci, a kada duša je bolna, moram da priznam, jako je teško da se peva. Ovaj koncert nije mogao da se otkaže jer smo ga već otkazali u decembru. O organizaciji ne bih sada da pričam, koliko je to velika organizacija i koliko je bila velika priprema uopšte za turneju “Imam pesmu da vam pevam”- objasnila je Brena.

- Nikada nisam verovala da će nas Saša zaista tako brzo napustiti, uvek sam verovala da će on živeti 86 godina jer smo zajedno bili kod najveće balkanske proročice Vange koja je preda mnom rekla da će on da živi tako dugo. Njegova kreativnost, njegova energija… To prijateljstvo koje je bilo i privatno i profesionalno… Njegov odlazak se desio iznenada, prosto nas je toliko šokirao da čovek od tuge i bola zanemi. Čovek u takvim trenucima ne može da peva. Meni je večeras publika zaista pomogla da pevam i da ovo veče i ovaj koncert, kao i drugu pesmu “Boliš i ne prolaziš” zaista posvetim njemu.

Kako kaže, bol i tuga za Sašom nikad neće proći, nedostajaće joj do kraja života.

- Večeras je bio jedan od najemotivnijih koncerata koje je pamtim u svojoj karijeri, gde vam se svakog trenutka meša vaš profesionalizam i nekakav bol u duši koji je veoma specifičan i novi, jer kada izgubite jednog takvog dobrog druga, to je nešto što ne može da se zaleči ni za 1,2,3,5 godina. Taj bol u duši ostaće trajan, ali s obzirom na to kakav je on bio profesionalac, i bolestan je uvek radio… Mi smo kao “Slatki greh” radili mnogo koncerata bolesni, pod temperaturom, polomljeni, slomljeni, nikada publika to nije mogla da vidi. I verujem da smo mu večeras poslali jednu poruku da ga volimo, da nam nedostaje i da će mi nedostajati do kraja života - istakle je Brena.

- Veoma težak početak koncerta gde su mi se mešale emocije i gde sam mislila da već od prve pesme neću moći da pevam, međutim, zaista mi je publika pomogla da sam večeras svima neizmerno zahvalna, jer bol u duši zbog njegovog ranog odlaska, što nas je napustio, je prosto večan i trajan. Ja se iskreno nadam da će ovu prazninu koju smo dobili njegovim odlaskom, svi mi koji ga volimo, cenimo i poštujemo, da će tu prazninu vremenom zameniti neke lepe stvari koje je on učinio i koje je radio. Da će tu prazninu zameniti neke lepe stvari koje je on celog svog života činio. Ne znam šta da kažem više. Kada čovek izgubi roditelje i kada počne da gubi prijatelje, to su neki gubici sa kojima moramo da naviknemo da živimo i da život nastavimo dalje sa nekim lepim sećanjima na sve one koji više nisu sa nama - rekla je Lepa Brena.

