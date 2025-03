- Jednom prilikom sam svratila u firmu, potpuno neobavezan i prijateljski razgovor smo obavili. Ja patim kao njegov prijatelj, ne

kao saradnik. On je čovek kog sam zvala kada mi treba pravi roditeljski savet. Ja sam njemu pomenula da Darko i ja hoćemo da

kupimo stan, nemamo ideju odakle početi, nemaš taj novac na gomili, a nemaš rešenje... Nisam imala nameru da učestvuje u tome

na bilo koji način, sutradan mi zove telefon i on mi kaže: "Za koliko možeš da budeš u Grandu". Za pola sata smo došli u kancelariju, on je mene odveo da mi pokaže stan. I on kaže: "Ne dolazi u obzir, dete, kolica, tri sprata, nema lift", mnogo puta se desilo da istu misao imamo u glavi i da izgovorimo, on je rešio to. Posle je sve bilo stvar dogovora, on je bio čovek koji je rešio našu situaciju - rekla je Ana u emisiji na "Grandu" i dodala: