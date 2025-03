- Mnogo su nam pomogli u životu generalno, kada to kažem mislim na nas, na njihovu decu, ali i na suprugu moju, moju decu. U životu imati takve ljude kao primer zaista je velika blagodat, kako moje tako i od supruge roditelje, to je opet eto kažem, verujem u dobro i uvek mi se dobro i vrati, tako i živim, tako sam i vaspitan. Kažem, to je jedan veliki hendikep za čitavu porodicu, kada je neko bolestan, onda su vam ograničena kretanja, ne možete da planirate kao sav normalan svet ni letovanja ni zimovanja jer ste usko vezani za neke određene lokacije, ali oni guraju i nose i svaka im čast. Moj otac ima 69, sada će 70 godina, on je kada ga vidite kao da ima 40. Neverovatno kakvu snagu i energiju nosi i on i moja majka. Majku ću uvek pamtiti po osmehu, a oca po toj nekoj jačini - iskreno je kroz suze ispričao Dado.