- Tvrdim da se ni na jednoj televiziji nije radilo na ovaj način i sa ovim principom, da ti on samo baci teze, kaže: "Ti ćeš to sada" i ti to uradiš i to bude fenomenalno. Nijedan scenario unapred dogovoren, nijedna proba koja se uradi ne može da bude prirodno i spontano kao kad mi radimo ovde u Grandu. Zato su nas ljudi i voleli, zato su nam ljudi i verovali jer smo sve radili najiskrenije u trenutku. On je rukovodio, bio je upućen u sve – rekla je Sanja i dodala da je uvek znao šta radi.

- Kaže on: "Ti nisi ja, ja nisam ti, ti radi po svome, samo moraš obavezno ovako" (smeh). Uvek je imalo to „ali“ i bilo je kako je on hteo na kraju. On mi kaže: "Što si napravio dugačku rečenicu", ja mu kažem da sam iskoristio stilske figure, a on će meni: „Nemoj to da mi radiš, to koristi kad budeš pisao knjigu. Narod te gleda dok jede sarmu, bocka nešto, neće da sluša dugačke rečenice" – prisetio se Voja kroz osmeh.