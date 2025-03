- Ja sam nastojala da predstavim kako privatni život, tako jednu veliku, iznimnu, uspešnu karijeru koja se veže za ime Zdravka Čolića - kaže autorka izložbe Amina Abdičević i nastavlja:- Dakle, to su neke te prve godine od Čolinog detinjstva, odrastanja u sarajevskom naselju Grbavica, školovanja, te bogate muzičke karijere, prvih nastupa na šlageru sezone u Skenderiji, druženja sa njegovim brojnim prijateljima, kolegama, umetnicima, saradnja sa Arsenom Dedićem, Kornelijem Batom Kovačem, Kemom Montenom, dakle, sve su to na neki način fragmenti koji su činili sastavni deo izložbe simboličnog naslova "Ako priđeš bliže".

- On je čak i pomagao ljudima, sećam se jednom, jedan moj rođak je bio bolestan i onda je nekako to preko bolnice išlo, Zdravko je znao doktore, dao je neku pomoć, pomogli su mu i on i dan-danas živ. Da njega pitate za Zdravka, on bi sad seo i plakao. Zdravko je naša legenda - kaže komšija Zdravka Čolića.