Pevač Zdravko Čolić rodom je iz Sarajeva, poreklom iz Hercegovine. Nekada su devojke koje u Sarajevu dolazile ispred njegove zgrade samo kako bi ga videle.Ipak, jedna devojka je, čini se, zauvek obeležila mladost ovog pevača.

Čolić je po rečima njegovog komšije bio "pravi lepotan", a mediji su sa glumicom Jasnom Beri koja je bila njegova mladalačka ljubav.

- Uvek, kad me pitaju, kažem, ja sam volela, između ostalog, taj njegov nerv. On ima taj nerv, on i dan-danas zrači i osvaja od 7 do 77. To se nosi u sebi, on je stvarno jedna predivna osoba. Imala sam sreću da se zaljubim prvi put u nekoga poput njega koji je bio vredan, a da ne govorimo o njegovom izgledu, izgledao je kao princ - kaže Jasna Beri.

O tome kako je bilo voleti tad u Sarajevu pa još Zdravka Čolića, Jasna iskreno kaže:

- Izbegavam da pričam o njemu, samo sam u jednom intervjuu rekla u stvari, ne, mi smo davali zajednički intervju 2001. godine, kad je on prvi put gostovao posle rata u Zagrebu, dali smo jedan zajednički intervju i pričali o toj našoj, je l', nazovite ljubavi.

- Pazite, on je čovek koji, kao i ja, ja imam poštovanje prema njegovoj porodici, jednom sam ja njega i pitala: "Zašto je ovo sve tako s nama, je l'?", a on je rekao: "Možda smo se prerano sreli", jer i on je bio u usponu karijere i... Ali kao, ti si, mislim, sad, ne, joj, navukli ste me da pričam neke intime... - kaže sa osmehom Jasna.

Postoji i priča o pesmi "Noć mi te duguje"...

- Dobro, to je on rekao u intervjuu, kada smo taj velik intervju davali... - priča Jasna, a našu konstataciju da se takva pesma ne posvećuje tek tako kaže:

- Pa dobro, oni su njega pitali, eto, kao, jesi li Jasni posvetio pesmu, on je rekao: "Eto, ta Jasmina ima neke sličnosti, ali je ja nisam pisao, ali evo, posvećujem joj pesmu "Noć mi te duguje", jer sam ja pisao".

Jasna i Zdravko su se po njenim rečima kada je on otišao u Korni grupu i dalje viđali.

- Ja sad parafraziram njega i kad sam se vratio, ja sam se udala - kaže Jasna.

Na našu konstataciju da mu je ona slomila srce, Jasna kaže:

- Pa nisam, ne, teško je, ali to morate njega pitati. Međutim, onda je pitao pred novinarkom: "A zašto si se udala?", malo se šalio, ali jednostavno, ja sam posesivna osoba kad volim. Ja sve što radim, radim do kraja i bez zadrške. Ja sam bila svesna, da, mi ćemo se i dalje videti, međutim, ja jednostavno ne bih mogla da podnesem svu tu količinu drugih žena koje... On ništa, verujte, on ništa, same one, znate i kad sedimo ovako, maltene sednu mu u krilo, mislim, lupam sad ja, ali ja to ne bih mogla, i onda sam rekla, bolje da živi svako svoj život.

Glumica kaže da je bila intuitivna i kao mlada.

- Nisam ja nešto baš posebno pametno bila u tim i iskustvena, nisam, nego jednostavno instinktivno reagujem, imam jaku intuiciju i bila sam svesna da bih ja samo patila u toj vezi, razumete.

Ono što su u Zdravko i Jasna uspeli je da svoju mladalačku ljubav pretvore u jedno lepo i čvrsto prijateljstvo.

- To jeste moja prva ljubav, ali, što on kaže, naši gresi mladosti su se pretvorili, naša strast u nešto mnogo vrednije. Mi smo i dalje ostali prijatelji i svesni smo da, ne da je Bože nekome od njegovih nešto zatreba da smo uvek tu jedno za drugo u smislu, bar ja mogu u svoje ime da govorim, ali smatram da verovatno i on tako misli. Mi smo ostali prijatelji i, što on kaže, mi nismo neka veza koja je trajala, nismo neka veza koja je, znate, trajala, pa se raspala, pa onda otišla, to se nekako pretvorilo u lepo prijateljstvo - kaže Jasna i nastavlja:

- On će uvek biti tu, imati mesto u mom srcu. Njegovoj porodici, uvek kažem, i njemu, želim sve najbolje i najlepše. To su neka lepa vremena, vi ste mene sad vratili u mladost, kad je i društvo bilo drugačije i Sarajevo bilo drugačije i eks Jugoslavija i.... To su neka lepa vremena gde se ja pitam da li je to samo zato što sam bila mlada, zaljubljena... Mislim da nije samo zbog toga, nego, to su neka lepša vremena.

Zanimalo nas je kakav je Zdravko bio tada, kako Jasna kaže, kada su bila ta lepša vremena.

- On je pre svega divan čovek. On je jedan skroman divan čovek, inteligentan, duhovit i jedan od retkih iskrenih ljudi. On će vam reći iskreno šta misli i on ima takvu jednu harizmu - kaže Jasna Beri.

